„Байка” успишно и позитивно дїловала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байка” вчера вечар отримало свою рочну Скупштину, а заключене же „Байка” прешлого року успишно и позитивно дїловала, а означена и 10-рочнїца роботи Здруженя.

Звит о роботи у 2022. року поднєсла предсидателька „Байки” Славица Катона, и визначела же после корони влонї ше нормализовала и робота їх здруженя. „Байка” витворела два свойо стаємни проєкти и два нови. Поволана була участвовац и у других проєктох и манифестацийох, а окреме прейґ ЛАҐ-у. Свойо продукти „Байка” предавала и на вецей як 10 манифестацийох у кулскей општини, а тиж була присутна и на шицких порядних и окремних валалских подїйох зоз своїма ручнима роботами – сувенирами и традицийнима рускима єдлами.

Як визначела Катонова, даскельо нагоди указали же робота „Байки” припозната и почитована як на општинским уровню так и на покраїнским. Тому шведочи и факт же є вибрана и будзе представена у програми Радио телевизиї Войводини.

„Байка” влонї и финансийно позитивно дїловала, а финансийни звит поднєсла касир Наталия Емейди.

Цо ше дотика планох Здруженя за чечуци рок, визначене же ше провадзи и чека конкурси на хтори „Байка” може конкуровац, а од того року одступа ше орґанизовац Керестурски саям прето же вше менєй єст майстрох старих ремеслох.