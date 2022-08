Байков нови проєкт о родней ровноправносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура будзе ношитель нового проєкту з меном „Гласам за родну ровноправносц”, хтори од септембра будзе реализовани у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

„Байки” проєкт предложени з локалней самоуправи, та им и помогли конкуровац до Заводу за родну ровноправносц з Нового Саду. Проєкт одобрени концом юния и уж и подписани контракт, та „Байка” за тото достала вецей як 150.000 динари.

Проєкт будзе реализовани през викладаня и роботнї хтори буду водзиц фахово особи, а циль му защита и промоция єднаких можлївосцох при младих возросту од 16 по 19 роки. Прето тота тема будзе презентована штредньошколцом у керестурскей ґимназиї и школяром на напряму готелиєрско-туристични технїчар, у наступним школским року, тє. од септембра.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)