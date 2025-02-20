Мож ше приявиц на Бал рекреативкох и на Наш бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски рекреативки рихтаю бал 22. фебруара, а сезону балованя завру млади хтори 1. марца отримаю бал под назву „Наш бал”.

Бал рекреативкох будзе на соботу 22. фебруара у Ресторану „Бостон”. Того року першираз є отворени за шицки жени, дзивки нє лєм зоз валалу алє и ширше, попри тих цо нащивюю рекреативни тренинґи у Спорскей гали. Уходнїца за бал 2.500 динари и облапя вечеру, музику за котру будзе задлужени „Cassius band”, а обезпечена и богата томбола. Число уходнїцох огранїчене, алє ище вше заинтересовани ше можу приявиц на число телефона 060-5003-144 ґу Лїлї.

На концу, сезону балованя завру млади зоз „Нашим балом”, хтори заказани за 1. марец, а присутних зоз своїм вибором музики будзе увешельовац „Пицикато бенд”. Уходнїцу по цени од 2.600 динари мож резервовац при Филипови на число 060/1-444-089 або Иґорови на 064/579-17-60.