Отримани тогорочни Бамби фест (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень Предшколскей установи Бамби, та и єй дзецинскей заградки Цицибан у Руским Керестуре означени зоз шветочну програму Бамби фестом, того року уж 28. раз.

На Бамби фесту, зоз танцом и рецитациями наступели дзеци зоз мишаней пополадньовей ґрупи Штрумфи котрих пририхтали воспитачки Емилия Костич и Ясмина Чапко, зоз старшей ґрупи Пчолки котрих прприхтали воспитачки Наташа Варґа и Наташа Настасич, як и найстарша ґрупа пририхтуюцей предшколскей програми Рибки котрих пририхтали Ксения Вучкович и Наташа Настасич. О шицких ґрупох публика мала нагоду одпатриц и пригодни видео записи, у котрих призначени проєкти котри реализовани у тим роботним року.

Наступела и музична овода у котрей дзеци зоз ґрупох Штрумфи, Печарки, Пчолки и Рибки, зоз двома шпиванками, котрих прприхтала музична сотруднїца Татяна Фейди.

Дзеци зоз младших воспитних ґрупох були представени лєм прейґ видео записох, наймладши яшельково Качата при воспитачкох Марини Преґун, Олени Рац и Мариї Чизмар, старши яшельково Жабчата при воспитачкох Андреї Чернок и Мариї Дюрчянски, младша ґрупа Гвиздочки при воспитачкох Блаженки Мецек и Ясмини Чапко, и штредня ґрупа Печарки при воспитачкох Оленки Русковски и Даниєли Сопка.

Пре нєвигодни обставини зоз обєктом Дома култури дзе ше отримовала програма скорейших рокох, тогорочни Бамби фест бул отримани у Спортскей гали котра була преполнєта з публику. Вельку технїчну потримовку у реализациї Бамби фесту дали Дом култури и їх заняти, як и Здруженє младих Пакт Рутенорум.