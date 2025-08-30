Баранчата ше такой попредаю

Перши даскельо овци, файти романовска, купел у Сербиї, а баранох у Ческей. Тераз планує звекшац продукцию зоз 400 на 700 гарла.

Фамелия Балащакових роками тримала крави дойки у Бикичу и продуковалa млєко, а вец, пре рижни причини, сучасни хлїви остали празни. Ґоран Балащак (53), хтори уж три децениї жиє и роби у Келну, у Нємецкей, то сцел пременїц, та пред штирома роками надумал тримац овци и нєодлуга ше му тото жаданє и витворело.

– Перши даскельо овци, файти романовска, сом купел у Сербиї, а баранох у Ческей, та их на початку вєдно було коло 30. Нєодлуга сом купел ище 30 фалати и, ниа, нєшка на фарми єст 400 овци. Слово о добрих овцох, хтори тримам пре месо. Звичайно, кед маю коло штири мешаци и од 30 по 35 килограми, предавам их до клальнї „Дюрдєвич” при Печинцох – гвари Ґоран Балащак и указує нам свою фарму.

З оглядом на тото же жиє и роби у Немецкей, о овцох ше стараю троме роботнїки, алє и вон зна з часу на час одходзи до Бикичу опатриц чи шицко у шоре, и порадзиц ше з роботнїками. Балащак ма реґистроване польопривредне ґаздовство, та од держави достава и субвенциї хтори олєгчую продукцию. Так, за єдну уматичену овцу достава 10.000, а за баранче 3.000 динари.

На фарми шицко у порядку, єст сучасни обєкти за триманє овцох, так же вони маю добри условия. Овци маю досц простору, положена вентилация и автоматични поїлки за напаванє з воду, и направени окремни бокси до хторих ше кладзе мали баранчата док нє змоцнєю и док ше их нє приключи ґу векшим баранчатом. Коло овчого хлїва єст и „силоси” за покарму у зарну, а споза простор дзе стої слама и шено з бетелїни. Шицко тото Балащак купує на тарґовищу и потераз є задовольни.

– Задовольни сом же яку субвенцию доставам од держави. Тиж, и одкупна цена баранчатох добра, односно, од 450 по 500 динари за килограм живей мири. Гоч треба вельо укладац, затераз сом задовольни зоз продукцию, бо на концу годно и заробиц. Обезпечуєм жито, ярец и кукурицу хтори кладзем до „силосу”, купуєм шено и луцерку, а плануєм у околїску вжац под закуп одредзени поверхносци, на котри посадзим бетелїну и луцерку, же бим нє мушел куповац шено. Тиж, предавам овци за матиченє и млади овци, та кед ше шицко спатри, робота добре идзе – гвари на концу Ґоран Балащак.

Сиґурносц на тарґовищу

Ґоран нам одгаднул же планує добудовац и хлїв, и число овцох звекшац на 700 фалати.

– У продукциї значне жe єст сиґурносц на тарґовищу, кед слово о одкупних ценох, и же шицки випродуковани баранчата такой попредам. Тиж, и потримовка держави барз значна, та сом прето и надумал звекшац продукцию, а увидзиме як будзе надалєй – гвари Балащак, хтори у Келну водзи будовательну фирму и будує квартелї по системи „ключ до рукох”.