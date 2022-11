Басни и приповедки за дзеци Oксани Мудри Недич

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка Oксани Мудри Недич Божа катичка.

Дзецинска литература при Руснацох остатнїх рокох дожила свойофайтове розквитнуце зоз зявеньом даскелїх нових авторкох и авторох, а тиж так и илустраторох. Єдна з тих „нових авторкох” цо ше ошмелєла оформиц свойо тексти до рукописа и Оксана Мудри Недич зоз Коцура. Вона, правда, уж длукши час присутна у нашим литературним дзецинским швеце, ношела награди на конкурсох часописа за дзеци Заградка, обявйовала у тим часопису, алє на кнїжку ше ошмелєла аж тераз и то на радосц дзецом бо єй тексти дихаю на окремни способ.

Oксана Мудри Недич виросла як єденасте дзецко у паноцовскей фамелиї, та каждодньово була уключена до рижних зґодох и до видумованя нових бавискох хторих ше и нєшка здогадує, а даєдни з нїх претворела и до приповедкох. Познєйше, кед постала мац пецерих дзецох, до приповедкох вошли нови анеґдоти, а дзецом сказкох, баснох и приповедкох нїґда нє було досц та ше и нови мушело видумац.

Найлюбенши приповедки, нашли ше у тей кнїжки.

Оксана роби у школи як наставнїк математики. Шлєбодни час люби препровадзовац у дружтве зоз писню и музику. Народзена є 1966. року у Коцуре, математику и охрану на роботи студирала у Новим Садзе.

Рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич наглашує же то праве ошвиженє у рускей литератури за дзеци. Громадка баснох и крадких приповедкох хтори виписани на сказковити способ дзецом одкрию швет и живот живих и нєживих єствох (у приповедки и нєживе може ожиц) за хтори дзеци знаю лєм припатраюци ше на швет коло себе, дзекеди жиюци зоз, або коло нїх, а дзекеди дознаваюци о нїх лєм прейґ кнїжкох, телевизиї, интернета и ридко зоз приповедкох старших. Аж и гевти дзеци хтори окреме любя животинї и маю богату машту и слух за дробнїци коло себе, науча дацо нове о нїх, дацо цо им пове же шицко цо постої на жеми, нє лєм людзе и животинї, алє и рошлїни и предмети з хторима ше служа, трепеца з якимшик своїм тирваньом и служа на одредзени способ и чловекови и швету, а и кед нє служа, заш лєм творя швет коло нього богатшим и красшим. Авторка швет коло себе видзи як всеукупне єдинство шицких єствох, як и людзох и дзецох, бо лєм дзеци маю так ширцом отворени шерца и чула ґу видимому и нєвидимому.

Весели и духовити илустрациї за кнїжку нарисовала Мария Ковачевич.

Кнїжку по цени од 500 динари мож купиц у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, мож их наручиц прейґ сайту Руского слова, як и при заступнїкох по наших местох.

