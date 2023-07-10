Базен вичисцени, сезона купаня почала

РУСКИ КЕРЕСТУР – У добродзечней роботней акциї, а у орґанизациї Месней заєднїци Руски Керестур и Явного комуналного подприємства „Рускомˮ, всоботу 8. юлия керестурски базен вичисцени, а такой ютредзень було и красне число купачох.

У вичисцованю базена, хторе почало на 9 годзин, тадицийно, участвовали коло 40-еро волонтере висших класох основней школи „Петро Кузмяк”, хторих предводзел наставнїк историї Деян Бучко, члени Здруженя спортских рибарох „Колякˮ, члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, члени ЯКП „Рускомˮ и Месна заєднїца.

Попри спомнутей акциї, всоботу коло базену поставени и седем нови столи, а ґу каждому и по два лавочки, та ше зоз тим, купачом и шицким другим хтори буду пребувац на базену, оможлївело вецей места за шедзенє у хладку.