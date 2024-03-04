Бдиниє тирвало цалу ноц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Цалоноцне бдиниє пред Святима Тайнами 29. фебруара, започало зоз Службу Божу на 17:00 годзин.

После служби члени Дзивоцкей шпивацкей ґрупи зоз провадзеньом ґитари шпивали красни духовни писнї и уведли присутних до єдней окремней атмосфери. Дзеци Дружтва св. Миколая читали „Хресну драгу“ и после каждей стациї модлєли свойо молитви дзе на свой способ виповедли молитви Исусови Христови.

Вирни ше модлєли за рижни намиреня котри були записани у теки, а после того модлєли пацерки до Божого милосердия и пацерки у котрих ше розпатрало страданє Исусово.

Члени заєднїци „Пророци“ зоз Суботици на 20 годзин розпочали зоз шпиванками и медитациями, з котрима приведли присутних до глїбокого роздумованя. Як єдна пристуна визначела: „Кед бизме знали кельо нас Исус люби…”

После нїх вирни ше модлєли пред св. Тайнами вєдно зоз о. Михайлом Шантом, котри после каждому присутному удзелєл благослов зоз Пресвятима Тайнами и то бул єден окремни момент того вечара.

Бдиниє ше тримало през цалу ноц до раншей Служби Божей, кед ше одложели св. Тайни. Планує ше отримовац таки бдиния пред першима пиятками и на далєй.