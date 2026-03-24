Бечей однєсол боди зоз Коцура

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю, 22. марца у Коцуре треце коло у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи Бечей 1918 и нажаль є поражени, та резултат бул 0:1.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Лука Вулич, Никола Петкович, Павле Човс, Зоран Сердар, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Оґнєн Салонтаи, Давид Гарди и Боривой Цветкович.

До бависка вошли: Мирослав Живойнов, Алекса Дорокхази, Дарко Салонтаї, а на лавочки ище були Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, Давид Неделькович и Саво Прелевич.

У шлїдуюцим колу ярнєй часци першенства, екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 29. марца, тиж на своїм терену у Коцуре, процив екипи Раднички 1918 зоз Раткова. Стретнуце почнє на 15 годзин.