Беґель вимулєни и висушени, чека ше остатню фазу роботох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски беґель од базену по брану висушени и вимулєни, рибов фонд дочасово премесцени до базену, а наявена и оправка мурованей гаци опрез базенского мосцика. Ношитель проєкту и окончователь роботох Явне водопривредне подприємство „Води Войводини”.

После вимульованя Малого бачкого беґелю у Руским Керестуре, у часци од брани спрам Крущичу, хторе закончене у фебруару, кед беґель преглїбени за вецей як метер, а гаци покошени и викерчени, концом априла ше предлужело робиц на тим проєкту.

Тераз, ше обчекує же ше пошвидко предлужи закончуюцу фазу роботи. А закончуюца фаза, як наявює секретар Месней заєднїци, Михайло Пашо, будзе оправянє вимурованей гаци за базеновим мосциком. Понеже ше цегли сами почали одвальовац, гац и дражка над нїм постали нєбезпечни, та и тоти роботи окончи подприємтво „Води Войводини”.

По законченю тих роботох, до тей часци беґелю ше ознова враци воду, а Рибарске здруженє „Коляк” будзе задлужене и за його порибйованє.

Под час роботох на беґелю, оправена и пумпа хтора препущує воду зоз беґелю до базену. У тей волонтерскей акциї участвовали даскелї члени Управного одбору ЗСР „Коляк” як и волонтере з валалу.

Зоз тоту акцию, як визначел секретар Пашо, ришени вецей проблеми. Беґель тераз будзе глїбши, будзе збогаценши рибов фонд, а под час сезони купаня, и вода будзе швидше прецекац. Ґу тому, и польопривреднїки хтори отадз хасную воду за залїванє польох, як и рибалов „Русин”, нє буду мац проблеми зоз нїзким водостойом.