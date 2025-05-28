Жиє двацецрочни Кирбай

БЕОҐРАД – Грекокатолїцка церква у Беоґрадзе пошвецена св. Кирилови и Мефтодийови, а всоботу, 24. мая преславене 20. храмове швето, Кирбай у Церкви Христа Краля у Крунскей улїци.

Службу Божу служел парох беоґрадски и сримскомитровицки о. Иґор Вовк и о. Владимир Еделински Миколка протоєрей ставрофор парох у Беркасове и Бикичу. Шпивала ш. Михаїла и вирни, а апостол читал Ґаврило Ґрбан.

У казанї о. Еделински Миколка, визначел просветительке дїло св. Кирила и Мефтодия хтори у своєй мисиї служели Богу и народу. Були ношителє евангелизациї и ширели заєднїцтво Христовей церкви.

После Служби Божей парохиянки хтори були медзи першима у церковним одборе Верунка Джуджар Станоєвич и Олґа Лендєр Радович достали квеце. Визначели же уж тараз далєкого 2004. року кед ше почало славиц Кирбай у Беоґрадзе, та и велїх рокох после на ньго приходзели и 100 людзе, бул хор з Дюрдьова, Керестура, шицко провадзели медиї.

Парохиянє на анґапеу обецали же ше и далєй буду зберац коло своєй церкви и славиц своїх святительох.