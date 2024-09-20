Беоґрадска надбискупия означує 100-рочнїцу

БЕОҐРАД – Концерт „Вечар духовней музики” хору РТС будзе отримани нєшка, 20. септембра на 20 годзин у катедрали Вознесеня Блаженей Дївици Мариї (Хаджи Милентийова 75). Уход шлєбодни.

Концерт ше орґанизує з нагоди означованя 100-рочнїци Беоґрадскей надбискупиї.

Зоз шветочну службу, хтору предводзел державни секретар Ватикану кардинал Пєтро Паролин у заєднїцтве зоз домашнїм беоґрадским надбискупом и митрополитом монс. др Ладиславом Неметом, апостолским нунцийом у Републики Сербиї надбискупом монс. Сантом Ґандємийом и велїма бискупами зоз Сербиї и реґиону и священїками Беоґрадска бискупия, вовторок, 17. септембра, у катедрали Вознесеня Блаженей Дївици Мариї у Беоґрадзе, преславела 100-рочнїцу иснованя.

На шветочносци присуствовали и предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич, премиєр Влади Милош Вучевич, министерка правди Мая Попович, министер за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Неманя Старович, Патриярх сербски Порфириє, амбасадоре велїх державох, воєно-дипломатски представнїки и представнїки рижних вирских конфесийох.