Бешедоване о вецей нових кнїжкох

ШИД – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень“ всоботу, 22. новембра у Руским доме отримана промоция вецей кнїжкох у виданю НВУ „Руске слово“ як и стретнуце з авторами, писателями.

Програму ше у Шидзе отримує треци рок, а тераз представени кнїжки: „Преписка митрополита Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902–1938) о. др Юстина Бойка, о хторей бешедовал директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

Представена и кнїжка „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї“ Дюри Латяка, перша кнїжка поезиї Михаели Еделински под назву „У мено єшенї“, потим кнїжка „После файронта“ Михала Симуновича, автобиоґрафски роман академика Юлияна Тамаша „Рика Мономах“ як и моноґрафия „Саскачеван мой други дом“.

О кнїжкох, окрем авторох, бешедовали и писателька и поетеса Ирина Гарди Ковачевич як и предсидателька Орґанизацийного одбору „Костельниковей єшенї“ Ясмина Дюранїн хтора була модераторка стретнуца.

Спред домашнїх КПД „Дюра Киш“ писательох привитала Наташа Еделински Миколка потим з минуту цихосци указана чесц нєдавно умартоми новинарови и поетови Веняминови Бульчикови, а Старша шпивацка ґрупа дружтва на програми одшпивали „Вежнї зайду“, „Ей бул то кедиш красни час“ и „Як вода в поточку“.