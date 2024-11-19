Бешедуйме о феминизму нєшка у Клубу РКЦ

НОВИ САД – У просторийох Руского културного Центру (Йована Суботича 8) нєшка, 19. новембра, з початком на 20 годзин отрима ше нову трибину наволану: „Бешедуйме о феминизму”.

Серию розгваркох зоз женами з нашей заєднїци хторим феминизем, борба процив насилства над женами и дзивчатами, алє и права людзох важни нє лєм як идеали, алє и як способ живота, порушала и будзе водзиц Александра Бучко, хтора жада отворено бешедовац о тих темох у Клубу Руского културного Центру и зоз госцинсками, алє и зоз публику.

На другей розгварки госцинска будзе Марина Сакач Хаджич.