Нєшка у РКЦ „Бешедуйме о феминизме”

НОВИ САД – Нєшка, 17. октобра на 20 годзин у Руским културним центре (Йована Суботича 8) почина серия розгваркох зоз женами з нашей заєднїци о феминизме, хтори будзе водзиц Александра Бучко

Серию розгваркох зоз женами з нашей заєднїци хторим феминизем, борба процив насилства над женами и дзивчатами, алє и права людзох важни нє лєм як идеали, алє и як способ живота, порушала и будзе водзиц Александра Бучко, хтора жада отворено бешедовац о тих темох у Клубу Руского културного Центру и зоз госцинсками, алє и зоз публику.

На першей розгварки госцинска будзе Мария Перкович – марксистична феминистка, хтора феминизем спатра як политичну опцию. Особа хтора нє лєм же жиє тоти идеї алє и єдна є од особох зоз нашей заєднїци.