У РКЦ бешедоване о менструалним худобстве

НОВИ САД – У просторийох Руского културного Центру (Йована Суботича 8) вчера вечар, 19. новембра з початком на 20 годзин отримана трибина: „Бешедуйме о феминизму”.

На другей розгварки госцинска була антрополоґиня Марина Сакач Хаджич, хтора жиє и роби у Белґиї. Тема о хторей ше бешедовало на трибини була менструация и менструалне худобство. На тим вечаре порушани рижни теми на хтори би ше могло роздумовац, а єдна од главнєйших то чом менструация ище вше табу тема у нашим дружтве?

Серию розгваркох зоз женами з нашей заєднїци хторим феминизем, борба процив насилства над женами и дзивчатами, алє и права людзох важни нє лєм як идеали, алє и як способ живота, порушала и водзи Александра Бучко, хтора жада отворено бешедовац о тих темох у Клубу Руского културного центру и зоз госцинсками, алє и зоз публику.

Шлїдуюцу розгварку ше отрима у децембру. Гоч датум ище вше нє потвердзени, уж ше зна же нова Александрова собешеднїца будзе Саня Хромиш, психолоґа хтора занята у сиґурней хижи у Новим Садзе.