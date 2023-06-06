Без ґолох на стретнуцу

БЕҐЕЧ – У 29. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 3. юния, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова бавели зоз фодбалерами Бачки, а резултат на концу стретнуца остал нєришени – 0:0.

У першим полчаше обидва екипи ше максимално закладали за лабду на шицких часцох терена. Було даскельо добри нагоди за ґол, алє их екипи нє вихасновали.

У другим полчаше дюрдьовски фодбалере ше намагали же би пременєли резултат, алє им ше по конєц стретнуца то нє удало.

После того кола Бачка ище вше на пиятим месце на таблїчки зоз штерацец осем бодами. У шлїдуюцим и остатнїм колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох Єдинства зоз Ґосподїнцох.