Без ґолох процив Твердинї

БАЧ – Фодбалере Русина, всоботу 22. априла, госцовали у Бачу, дзе процив домашенєй екипи Твердинї одбавели стретнуце без ґолох, та после одбавеного 23. кола, Русин и далєй забера 2. место на таблїчки у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор.

Домашня екипа ше бори за оставанє у Лиґи, док госци до Бачу пошли нєкомплетни.

На змаганю всоботу, охрани обидвох екипох були на солидним уровню, так же нападаче нє мали нагоди дац ґол. На цалим стретнуцу судия домашнїм бавячом указал аж штири жовти картони, як и три жовти картони госцуюцей екипи, а шицки седем картони достали бавяче охрани.

За Русин наступели – Деян Кронич, Александар Кочиш, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Милош Буквич, Деян Чернок, Лука Иличич (Александар Тома), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Никола Циврич (Деян Будински), Андрей Малацко.

На нєдзелю, 30. априла, фодбалере Русина одбавя перши општински дерби процив екипи зоз Липару, а хтора моментално 5. у Лиґи.