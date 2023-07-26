Без манифестациї „Шидске културне лєто”

ШИД – На вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Шид, командант Штабу Зоран Семенович принєсол розказ орґанизатором манифестациї „Шидске културне лєто” же ше тоту манифестацию того року нє отрима. Средства хтори опредзелєни за єй отримованє буду унапрямени за надополнєнє чкоди хтору виволала нєпогода 19. юлия.

Тиж одлучене же ме анифестацию за наймладших „Дзецинске културне лєто” отрима у планованим термину од 28. по 30. юлий у Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан”.