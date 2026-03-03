РутенпресСпортТексти

Без побиднїка у општинским дербию

автор Д. Барна
ЛИПАР – Фодбалски клуб Русин одбавел внєдзелю, 1. марца у Липару перше коло у другей полусезони и у општинским дербию стретнуце закончене без побиднїка, а резултат бул 0:0.

Екипа Русина зоз вельку амбицию започала другу полусезону, та до стретнуца вошла мотивовано и лєм зоз єдним цильом, а то дац свой максимум и освоїц три боди. Русиновци були лєпши, мали вецей нагоди як процивнїк, медзитим, з трох потрафених гредох, анї раз лабда нє пошла до ґолу, та стретнуце закончене зоз найнєпопуларнєйшим резултатом 0:0.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Виктор Надь, Стефан Тома, Милош Сомборски, Неманя Комленич, Деян Югик, Петар Аґбаба, Бранислав Иван, Илия Йованович, Александар Кочиш и Марко Савич.

До бависка вошли Оґнєн Маркович и Матей Саянкович, док на лавочки ище були Филип Тома, Владимир Кочиш, Александар Тома, Иван Планчак и Теодор Штранґар.

Идуце, 2. першенствене стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 8. марца, у Руским Керестуре у ище єдним дерби стретнуцу зоз екипу Полет зоз Сивцу.

Стретнуце почнє на 14:30 годзин.

