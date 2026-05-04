Безплатни препатрунки щитного шлїжнїка

КОЦУР – Путуюца амбуланта караван наволана Твой щитни твой щит, хтору реализує Здруженє Героїнї и того року з потримовку Фондациї Mozzart, нащиви вароши ширцом Сербиї. Путуюца амбуланта на стреду, 6. мая будзе у Коцуре, кед ше годно приявиц за препатрунок щитного шлїжнїка.

Од 5. по 25. май, путуюца амбуланта обидзе 20 места од сиверу по юг нашей жеми. Руша ше зоз Железнику у Беоґрадзе 5. мая, а вец караван сцигнє до Войводини и перша станїца Коцур 6. мая, потим Змаєво (7. май), Србобран (8. май), Ковачица (9. май). Вец путуюца амбуланта будзе у Ресавици (11. май), Свилайнцу (12. май), Рачи (13. май), Кничу (14. май), Чачку (15. май). Станїца каравану будзе и Врнячка Баня (16. май), Мерошина (17. май), Долєвац (18. май), Ниш (19. май), Сврлїґ (20. май), Власотинце (21. май), Лебане (22. май), Владичин Хан (23. май)и Уб (24. май), а на концу путуюца амбуланта 25. мая сцигнє до Беоґраду праве на Шветови дзень щитного шлїжнїка.

Безплатни препатрунки наменєни женом и хлопом од 20 по 60 роки старосци.