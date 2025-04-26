Безплатни препатрунки щитного шлїжнїка

ВЕРБАС – Путуюца амбуланта караван под назву Твой щитни твой щит, котру Здруженє Героїнї реализує и того року з потримовку Фондациї Mozzart, нащиви 14 вароши ширцом Сербиї. Єден з варошох будзе и Вербас, дзе ше путуюца амбуланта будзе находзиц 26. и 27. априла.

През тоти два днї ординация будзе доступна шицким заинтересованим на Площи Николи Пашича у Вербаше, од 13 по 19 годзин.

Безплатни препатрунки наменєни женом и хлопом од 20 по 60 роки старосци, котри нє маю поставену дияґнозу и нє примаю терапию за поремеценє роботи щитного шлїжнїка.