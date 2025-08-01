Безплатни препатрунки знагоди Шветового дня борби процив карцинома плюцох

НОВИ САД – З нагоди означованя Шветового дня борби процив карцинома плюцох Превентивни центер Дома здравя Нови Сад орґанизує безплатни превентивни препатрунки и едукативни роботнї у тарґовинским центру БИҐ (Сентандрейска драга 11), нєшка, 1. авґуста од 10 по 12:30 годзин.

Присутни ше годни едуковац о значносци вчасного одкриваня карцинома плюцох, тоти цо куря годни зробиц контролу углєнїкового-моноксиду (CO) при видихованю, а тоти цо куря длужей як 50 роки, зоз думаньом дохтора, буду послани на ЦТ плюцох на Институт за плюцово хороти Войводини.

Додатно ше буду робиц контроли других факторох ризику, та так годно преконтроловац цукер и холестерол зоз капки креви, вираховац индекс тїлесней маси, преконтроловац кревов прицисок и пулс и ЕКҐ мониторинґ.

Наявени превентивни препатрунки ше орґанизує у рамикох проєкта „Превенция малиґних хоротох – означованє 1. авґуста, Шветового дня борби процив карцинома плюцох и 24. октобра, Шветового дня борби процив карцинома першох 2025”, з обласци явного здравя.