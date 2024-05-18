Безплатни превентивни препатрунки скори

КУЛА – Тогорочна кампаня Евромеланом, зоз хтору ше сце подзвигнуц свидомосц о значносци превенциї и вчасного одкриваня рака скори, окреме меланома, оможлїви гражданом Сербиї заказац превентивни препатрунок при дерматолоґови у векших городох и установох Сербиї, медзи хторима и Кула, а ту и Беоґрад, Нови Сад, Вершец, Краґуєвац, Земун, Зренянин, Кикинда, Заєчар, Сримска Митровица и Косовска Митровица.

У Кули, превентивни препатрунки лєнчох зоз микроскопом, буду ше окончовац на пондзелок 20. мая у чаше од 12 по 14 годзин, як и на вовторок 21. мая од 8 по 14 годзин.

Заинтересовани зоз кулскей општини, препатрунок треба же би заказали у їх Дому здравля на число телефона 060/60-66-786.

Кампаня ма промотивни характер, препатрунки буду унапрямени лєм на вчасне одкриванє пременкох на скори, а числo терминох огранїчене.