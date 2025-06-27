Прилапене предкладанє средствох у Буджетским фонду

БЕОҐРАД – На схадзки Републичного совиту за национални меншини 26. юния, прилапене Предкладанє програми за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини у 2025. року, за котри опредзелєни 25 милиони динари, а приоритет будзе мац обласц култури.

Схадзку отворел предсидатель Републичного совиту котри од нєдавна у новим составе, предсидатель Влади Републики Сербиї проф. др Дюро Мацут, котри визначел же шицких обовязує Устав РС почитовац демократични принципи и у креираню одлукох важних за национални меншини, а найбаржей витвориц условия же би така политика була и витворена.

Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша, далєй водзел схадзку Републичного совиту на котрей були присутни представителє скоро шицких националних совитох. Руску националну меншину представял предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

На схадзки прилапени Предлог програми за конкурс Буджетского фонду за тот рок, гоч средства зменшани на 25 зоз 30 милионох яки були опредзельовани прешлих рокох. Обецане и же Конкурс будзе отворени штредком юлия, та заинтересовани КУД-и и други нашо институциї поволани же би ше пририхтали конкуровац.

На дньовом шоре схадзки бул и звит о роботи Координациї националних совитох понеже його предшедованє од авґуста од горватского НС пребера бунєвацки НС.