Отворена Библиотека на Штранду

НОВИ САД – Початком мешаца почала нова сезона лєтнєй Библиотеки на Штранду.

Сезону отворели членїца Городскей ради за културу Мая Черемиджич Шаинович и директор Городскей библиотеки Александар Йоканович.

Нащивителє у библиотеки можу пожичиц кнїжки, читац новини, участвовац на роботньох, кнїжовних вечарох и у других програмох.

Городска управа за културу уж седемнац роки потримує тоту єдинствену библиотеку на Дунаю. Проєкт „Дунайска библиотека” реализує Городска библиотека и Явне-комуналне подприємство „Городске желєнїдло”.