ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу 8. фебруара, отримани двацец треци „Бал широких сукньох”. Присутних госцох привитал член Управного одбору Микола Кухар.

На балу було коло сто двацец особи, а у широки сукньох и святочних народних шматох були поприберани осмeро младих – штири дзивки и штирме хлопи.

Томбола була богата и рижнородна. Главна награда, бициґла, остала у Дюрдьове, а освоєл ю Борис Раґаї.

За добру музику и веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”, а зоз рускима и сербскима шпиванками ше вешелєло до ранших годзинох.