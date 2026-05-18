Бициґлисти нє знєверели

НОВЕ ОРАХОВО – Всоботу, 16. марца рано бициґлисти зоз Нового Орахова медзи котрима була Татяна Дудаш, Золатан Дудаш, Любомир Ґовля, Срдян Ґовля пришли до Руского Керестура же би як то уж традиция, на бициґлох пошли до Нового Орахова, валалу дзе ше праве зоз Керестура Руснаци одселєли пред 80. роками.

З Руского Керестура ше им на драгу придружели Педя Загорянски, Владимир Джуджар, Славко Пап, Владимир Микита, хтори жиє у Канади. На драгу ше рушели по похмареней хвилї, диждж вишел, як би ше поведло, алє то бициґлистох нє зопарло же би предлужели традицию.

З Месней заєднїци их випровадзели Михайло Пашо и Илона Зарубица, а драга як визначели була чежка праве пре нєвигодну хвилю. У Новим Орахове на уходзе их дочекал Томислав Джуня, хтори роками бул орґанизатор того воженя бициґлох, а пред Домом култури им Новоораховчанє прохтали дочек, ошвиженє и руску музику.

Бициґлисти вечар були на концерту, а ноцовали у Новим Орахове.

У своєй режиї на бицигли з Руского Керестура бул и Янко Рац хтори жиє у Нємецкей, рано обишол покойни родзини на теметове, зашол до родзинох и врацел ше тиж на бициґли до Керестура.