На нєдзелю преосвящени владика пошвеци криж

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 25 Опатрене

БИКИЧ – На нєдзелю 14. септембра преосвяшени владика кир Георгий Джуджар будзе служиц Архиєрейску Службу Божу у церкви Успения Пресвятей Богородици.

Служба Божа заказана на 10:30 годзин, а зоз преосвященим владиком буду сослужовац декан сримски и парох у Шидзе о. Михайло Режак, парох у Бачинцох о. Юлиян Рац и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

После богослуженя преосвящени владика пошвеци вельки криж хтори у обнови турнї будзе положени на турню.

Турня и криж були барз очкодовани у велькей бурї 19. юлия 2023. року.

