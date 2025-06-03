Екипа Слоґa 1919 прешвечлїва процив Бикичу

ЕРДЕВИК – Фодбалски клуб „Бикич” внєдзелю 1. юния у Ердевику одбавел 13. першенствене стретнуце другей полусезони МОЛ Срим Заход лиґи процив екипи ФК „Слоґа 1919” и зазначел прешвечлїве пораженє зоз резултатом 7:1.

Бикич бавел у составе: Стефан Мерґл, Радослав Ґанич, Драґан Аперлич, Адриан Майхер, Воислав Миклош, Милош Бошнякович, Вукашин Радмановац, Йовица Сарич, Урош Бошнякович, Мирко Кезан и Йован Пешка.

На лавочки ище бул Никола Ненадович.

Шлїдуюце, тиж и остатнє 26. першенствене коло МОЛ Срим Заход лиґи ОФК „Бикич” будзе бавиц на нєдзелю 8. юния у Бикичу процив екипи ФК „Срем” зоз Сримскей Рачи.

Стретнуце почнє на 17:30 годзин.