Преславене храмове швето Кирбай (фото)

БИКИЧ – На швето Успенє Пресвятей Богородици, познатше як Велька Матка Божа вчера 28. авґуста, церква и вирни преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу предводзел о. Ярослав Варґа, капелан у Руским Керестуре и служел вєдно зоз домашнїм парохом о. Владимиром Еделински Миколком и о. Владимиром Медєшом, капеланом у Руским Керестуре.

На Служби Божей апостол читал Деян Бобаль, Евангелию о. Владимир Медєши, а наказовал о. Ярослав Варґа.

Священїк Варґа визначел значносц Мацери Божей у духовним живоце каждого вирнїка и гварел же то Мац на хтору ше кажди годзен ослонїц у своїх молитвох и потребох и вона ту же би нас защицела.

Домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка подзековал паноцом же пришли возвелїчац швето и повинчовал щешлїви Кирбай домашнїм вирним и їх госцом.

На концу Служби Божей по традициї одшпиване „Многолїствиє“, а преславйованє Кирбаю предлужене у обисцох у домашнїх.