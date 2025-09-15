Вирски животРутенпресТексти

Преосвящени владика пошвецел нови криж

автор Вл. Дїтко
БИКИЧ – У Церкви Успеня Пресвятей Богородици вчера, 14. септембра преосвящени владика кир Георгий Джуджар служел Архиєрейску Службу Божу, а сослужовали декан сримски и парох у Шидзе о. Михайло Режак, парох у Бачинцох о. Юлиян Рац и домашнї парох о. Владимири Еделински Миколка.

Владику привитала и придала му букет квеца школярка першей класи основней школи Диона Еделински, а з нагоди початка нового школского року владика благословел школярох.

У казанї владика Джуджар визначел же Бог люби шицких и каждого поволує до Царства Нєбесного алє же Бог нє люби нашо гришни дїла, а чисту душу полну Божей любови треба заслужиц и жиц по християнских принципох.

Домашнї парох о. Еделински подзековал владикови, паноцом и шицким вирним же пришли на тоту шветочносц, окреме подзековал општини Шид хтора опредзелєла средства за нови криж и обнову турнї, донатором з валалу и зоз Словацкей Републики, а з тей нагоди була и делеґация зоз Бардейова на чолє зоз Мирославом Буйдом.

З тей шветочней нагоди у церкви було досц вирних окреме дзеци и млади, а на концу богослуженя одшпиване Многолїствиє, шлїдзели молитви и обряд пошвецаня нового крижа хтори пошвецел владика.

Нєодлуга почню и роботи на реконструованю турнї, хтора барз очкодована у велькей бурї 19. юлия 2023. року, кед ше положи нови криж.

