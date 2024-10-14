Бикичанє наступели на фестивалє у Вуковаре

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На 12. манифестациї дзецинскей културно-уметнїцкей творчосци „Перши аплауз“ хтора всоботу, 12. октобра отримана у орґанизациї КУД „Осиф Костельник” у Вуковаре у Републики Горватскей, участвовала и дзецинска танєчна секция КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу.

Як виявел предсидатель бикичского КПД „Иван Котляревски“ Деян Бобаль, дзеци зоз Бикичу ше представели зоз шпиванками и танцами, а порихтала их уметнїцка руководителька Любов Зейкан Бобаль, а на гармоники их провадзел Мирослав Майхер.

По Бобальових словох, окрем Бикичаньох, хтори були єдини зоз Сербиї, участвовали и дзецински ґрупи зоз Вуковару, Петровцох и Миклошевцох як и словацке дружтво зоз Илоку и мадярске зоз Чаковцох.