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Бикичанє наступели на фестивалє у Вуковаре

автор Вл. Дїтко, фото: Д. Бобаль
автор Вл. Дїтко, фото: Д. Бобаль 6 Опатрене

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На 12. манифестациї дзецинскей културно-уметнїцкей творчосци „Перши аплауз“ хтора всоботу, 12. октобра отримана у орґанизациї КУД „Осиф Костельник” у Вуковаре у Републики Горватскей, участвовала и дзецинска танєчна секция КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу.

Як виявел предсидатель бикичского КПД „Иван Котляревски“ Деян Бобаль, дзеци зоз Бикичу ше представели зоз шпиванками и танцами, а порихтала их уметнїцка руководителька Любов Зейкан Бобаль, а на гармоники их провадзел Мирослав Майхер.

По Бобальових словох, окрем Бикичаньох, хтори були єдини зоз Сербиї, участвовали и дзецински ґрупи зоз Вуковару, Петровцох и Миклошевцох як и словацке дружтво зоз Илоку и мадярске зоз Чаковцох.

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