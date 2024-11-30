Рутенпрес

Бикичанки на колониї „пустованя“ у Лозници

автор Вл. Дїтко, Фото: Н. Бобаль
автор Вл. Дїтко, Фото: Н. Бобаль 13 Опатрене

БИКИЧ – На нєдавей колониї у рамикох проєкту „Вєдно за културу“ у роботнї технїки „пустованє“ волни, општину Шид представяли Невенка Бобаль и Єлена Гнатко зоз Здруженя женох „Бикичанки“ зоз Бикичу.

Як за Рутенпрес виявела Невенка Бобаль, на роботнї ше робело з волну технїка „пустованя“ такволане „мокре“ зоз мидлїну и сухе „пустованє“.

У роботнї участвовали и жени зоз Сримскей Митровици, Индїї, Мачванскей Митровции и жени зоз Сараєва, бо слово о проєкту сотруднїцтва помедзи Сербию и Босну и Герцеґовину.

Нєдавно на колониї штриканя, у рамикох спомнутого проєкту, у Тузли участвовала и Єлена Гнатко зоз Бикичу.

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