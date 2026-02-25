Бикичанки на oтвераню вистави елементох уписаних до Националного реґистру

БЕОҐРАД – У Палати Сербия предидатель Републики Александар Вучич вчера, 24. фебуара отворел виставу елементох уписаних до Националного реґистру нєматериялного културного добра Нїтки державносци.

Слово о вистави ручних роботих хтори представяю традицию народох у Сербиї, а хтору порихтала Етно мрежа Сербиї з потримовку амбасади Велькей Британиї у Беоґрадзе.

Општину Шид представяли жени зоз Здруженя женох Бикичанки зоз Бикичу хтори на вистави указали традицийни руски вишивки, а присуствовал и предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.