Бикичанки на oтвераню вистави елементох уписаних до Националного реґистру

автор Вл. Дїтко, фото: predsednik.rs
БЕОҐРАД – У Палати Сербия предидатель Републики Александар Вучич вчера, 24. фебуара отворел виставу елементох уписаних до Националного реґистру нєматериялного културного добра Нїтки державносци.

Слово о вистави ручних роботих хтори представяю традицию народох у Сербиї, а хтору порихтала Етно мрежа Сербиї з потримовку амбасади Велькей Британиї у Беоґрадзе.

Општину Шид представяли жени зоз Здруженя женох Бикичанки зоз Бикичу хтори на вистави указали традицийни руски вишивки, а присуствовал и предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.

