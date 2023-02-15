Билборди зоз найуспишнєйшима новосадскима школярами

НОВИ САД – Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци предлужує реализовац проєкт Учим+Знам=Вредзим, хтори ма циль промововац найлєпших школярох зоз основних и стреднїх школох на билбордох и през медийну кампаню.

На осем билбордох на Булевару ошлєбодзеня, Булевару цара Лазара, Булевару Яши Томича и у Гайдук Вельковей улїци представени 70 школярки и школяре, зоз новосадских основних и стреднїх школох, хтори прешлого школского року були школяре ґенерациї, лєбо посцигли резултати на домашнїх и медзинародних змаганьох, та на таки способ представяли свойо школи и наш город у жеми и швеце, гвари ше у сообщеню Здруженя за промоцию дружтвеней одвичательносци.

Пре прешли рок хтори тиж бул означени з велїма виволанями, у Здруженю одлучели же представя шицких приявених школярох зоз школох хтори ше одволали на конкурс и же их преставя на найтранспортнєйших улїцох у городзе же би ше указало на їх успих, та чи су школяре ґенерациї чи завжали престижни награди у обласци науки и уметносци. О успиху школярох вецей мож дознац на интернет боку проєкта.

Здруженє през проєкт Учим+Знам=Вредзим, хтори реализує од 2015. року, предлужи и убудуце потримовац и промововац успих младих и представяц их як прави дружтвени приклади.