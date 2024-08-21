Од нєшка билборди зоз успишнима школярами буду на новосадских улїцох

НОВИ САД – Билборди на хторих представени успишни школяре од нєшка, 21. авґуста буду на новосадских улїцох, гваря у Здруженю за промоцию дружтвеней одвичательносци хторе реализиє проєкт Учим ше+Знам=Вредзим чиї циль промоция найлєпших школярох основних и стреднїх школох на билбордох и през медийну кампаню.

На билбордох и школяре хтори завжали перше место на Републичним змаганю з руского язика. У Здруженю гваря же гоч прешло досц часу же заш лєм тоти фотоґрафиї здогадню на успишни прешли школски рок, алє веря же и у школским року цо за нами тиж було значни резултати.

Проєкт Учим ше+Знам=Вредзим ше реализує од 2015. року, а у Новим Садзе и околних општинох на билбордох до тераз представени школяре хтори посцигли успих на домашнєй и медзинародней сцени у науки и уметносци.

Наиходзацих дньох на билбордох буду представени и школяре хтори у рамикох проєкта Учим ше+Знам=Вредзим промововани у Новим Садзе и пейц локалних самоуправох и у тим року.

На Фейсбук боку Учим ше+Знам=Вредзим подзековали шицким цо участвовали и помогли же би тот проєкт бул реализовани.