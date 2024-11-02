Билєнє и роботи пред жиму у „Руским словеˮ у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У роботней єдинки Новинско-видавтельней установи „Руске слово” у Руским Керестуре, у такволаним Дописовательстве, котре ше находзи у бувшей друкарнї, финализовани роботи билєня и изолациї, а инсталована и нова клима.

Обилєни два канцелариї на другим поверху, котри служа як редакция Дописовательства, як и конк, а положена и додатна моцнєйша изолация. Пред оправяньом закрица, у тих просторийох барз премакало.

Єдна з канцелaрийох служи як кнїжкарня и администрация до котрей приходзи вельо людзох пре предплати, ин мемориами, оглашки, а окреме пре купованє кнїжкох под час попустох.

Билєнє и роботи пред жиму у роботней єдинки НВУ „Руске слово” у Керестуре пияток обишол и предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Йоаким Рац.

Пре спомнути роботи администрация у Дописовательстве дочасово нє робела, алє од пондзелку, 4. новембра администрация предлужи роботу зоз странками у порядним термину од 9 по 14 годзин.

Нарок НВУ „Руске слово” означи свою 80-рочїцу.