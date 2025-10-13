Билї ше турню, будує ше Емаус

РУСКИ КЕРЕСТУР – Цали октобер, на 17.30 годзин, пред службу Божу хтора у керестурскей Церкви св. о. Миколая почина на 18 годзин, ше модлї Ружанєц. Од вчера соботово вечарши Служби Божи у Водици починаю на 17 годзин.

И далєй ше збера прилоги за будованє Марийового дому – Емаус, за штварту фазу, а 7. октобра почала велька робота на пририхтованю вилїваня плочи над цалим Центром Емаус.

Почало ше билїц и турню на катедрали у Керестуре. Вецей як половка средствох то помоц зоз дзвончка и других прилогох, а помогла и Општина Кула.

Идуца нєдзеля Мисийна нєдзеля и дзвончок будзе подаровани за потреби мисийох по швеце.