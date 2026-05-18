Благодарна Служба Божа за Ораховчанох

НОВЕ ОРАХОВО – После приходу бициґлистох, а пред святочним концертом у ораховскей церкви Благодарну Службу Божу служел парох коцурски и новоораховски о. Владислав Рац и декан сримски и парох шидянски о. Михайло Режак. На Служби шпивали Александар Планкош и Оксана Недич.

Парох коцурски и новоораховски о. Владислав Рац, полни 40 роки приходзи до Нового Орахова служиц Служби Божо окончує и шицки други душпастирски роботи. У казанї визначел значносц вири и язика у очуваню идентитета и же ораховски вирни под защиту Мариї Фатимскей, бо ше вона указала 13. мая, праве на дзень кед и Руснаци преселєни зоз Керестура до Нового Орахова.

На тей благодарней Служби Божей подзековане шицким покойним Ораховчаном же чували рускосц, а модлєне за ище велї роки нашого язика и вири у тим валалє.