Благослов обисцох у Суботици

СУБОТИЦА – Прешлого викенду о. Данил Задрепко пошвецал обисца людзом хтори жию у Суботици. Понеже пошвецанє специфичне, пре розошатосц адресох на хторих жию нашо парохиянє, о. Задрепкови помагал парохиян Кирил Симунович, хтори по походзеню Керестурец, алє длуго жиє у Суботици.

На тот завод пошвецени 11 обисца суботицких парохиянох, хтори по рокох рижни ґенерациї, цо значи же єст грекокатолїкох и тих цо давно пришли там жиц и младши ґенерациї, хтори нєдавно позакончовали факултети и остали жиц у тим варошу. Медзи пошвеценима обисцами було и парохиянох хтори зоз Вербасу, Бачкей Тополї. Окреме треба похвалїц же домашнї порихтали обисца так як то нашо обичаї гуторя за пошвецанє.

Руснаци одвше зоз священїком благословели свойо доми, зоз тим указовали же су грекокатолїки и Руснаци. Млади би требали зачувац тот значни пасторални чин хтори чува їх живот и идентитет.