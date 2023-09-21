Благослов школярох

БЕОҐРАД/СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Церкви Вознесения Господнього у Сримскей Митровици и Церкви св. Кирила и Методия у Беоґрадзе, парох о. Иґор Вовк благословел школярох и їх школску опрему.

Як гварел о. Вовк, у Беоґрадзе на тот завод нє було вельо дзеци пре хороту, док их у Митровици з рока на рок єст вше вецей. У Беоґрадзе поставени нови парох римокатолїцкей Церкви Христа Краля Ґерґель Беер, хтори обецал добре сотруднїцтво з нашу заєднїцу.

У казанї, о. Иґор бешедовал о важносци благослова у наших животох и же нє треба чекац початок школского року, же би ше посилало дзеци до церкви.