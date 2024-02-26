Представа „Блитва и пражени кромплї” одбавена и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” зоз представу Золтана Еґрешия „Блитва и пражени кромплї”, хтору режирал Владимир Надь Ачим, госцовал всоботу, 24. фебруара у Дюрдьове.

Улоги тумачели ґлумци: судия Емил Няради, перши помоцни судия Мирослав Малацко, и други помоцни судия Владимир Варґа.

Дюрдьовчанє ше дзечнє одволали, нашмеяли и потримали ґлумцох зоз моцним аплаузом.

Проєкт финансовали Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – заєднїци и Национални совит рускей националней меншини.