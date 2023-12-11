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„Блитва и пражени кромплї” у Миклошевцох

автор И. Лїкар
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МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Внєдзелю, 10. децембра, у Доме култури одбавена представа „Блитва и пражени кромплї” на текст Золтана Еґрешия, у режиї Владимира Надьа Ачима, а у виводзеню РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура.

На самим початку подпредсидателька КУД „Яким Ґовля Миклошевци, Леся Мудри, привитала госцох и числену публику, а потим дала слово предсидательови РНТ Славкови Оросови котри подзековал на поволанки и гуторел же би тота представа була початок нового блїзшого сотруднїцтва.

После вецей рокох, у Миклошевцох виведзена представа на котру ше Миклошевчанє дзечнє одволали, нашмеяли и ґлумцох потримали зоз моцним аплаузом.

Улоги толмачели ґлумци: Емил Няради, судия, Мирослав Малацко, перши помоцни судия и Владимир Варґа, други помоцни судия.

Госцованє РТН „Петро Ризнич Дядя” резализоване зоз финансийну потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

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