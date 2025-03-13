Блокада надвожняку у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше стреду 12. марца, на 16 годзин позберало ше вельке число гражданох на сходу котри зволал Глас студентох Вербас як потримовку студентом у блокади под паролу „Пумпованє пред Беоґрадом”.

Отримана кратка пригодна програма провадзена зоз шпиванками, а потим мирне протестне шейтанє рушело зоз главней городскей площи у напряме србобранского надвожняку дзе була заказана блокада. Глас студентох Вербас и Самоинициятивна ґрупа младих Србобран наявели тоту заєднїцку блокаду надвожняку медзи Вербасом и Србобраном, понад автодраги.

Гражданє шейтали през Улїчку Маршала Тита, потим през цалу Улїчку Ивана Милутиновича, при „Лидеру” скруцели на лїво и предлужели ґу Србобранскей драги. На крижаню зоз Србобранску драгу скруцели направо и предлужели ґу надвожняку.

Протестне шейтанє було провадзене зоз державнима заставами, численима транспарентами, запалєнима шветлами на телефонох, а шицко прешло мирно.

Истого дня, коло 14 годзин, до Вербасу сцигла и Повеля родительскей солидарносци, а Инициятива родичох поволала шицких заинтересованих же би ше им придружели у шейтаню до Беоґраду.