Тирва блокада будинкох Радио-телевизиї Сербиї

БЕОҐРАД – Студентска блокада будинкох Радио-телевизиї Сербиї (РТС) у Таковскей и Абердаровей улїци и студия на Кошутняку, зоз потримовку гражданох, тирва од пондзелка, 14. априла од 22 годзин.

Явни медийски сервис емитує редуковану програму обвисцуюци патрачох о чежких условийох роботи пре блокаду, бо занятим онєможлївене войсц на роботни места.

Як наводзи РТС, новинаре, знїмателє, редакторе и реализаторе зоз велькима усиловносцами реализую и емитую информативни, културни и други телевизийни програми, гоч тирва нєзаконїта блокада будинку, студия, емисийней и другей технїки.

Явни сервис РТС пре блокади и очежани условия роботи поднєсол виновну прияву Першоми основному явному тужительству процив Н.Н. особи. Протестну акцию означєл як насилну и вимагана реакцию медзинародних институцийох.

Студенти повторюю же блокада РТС-а будзе тирвац покля нє будзе розписани нови конкурс за членох Реґулаторного цела за електронски медиї (РЕМ). Ґу студентом ше придружели и гражданє и представителє зборох гражданох даєдних беоґрадских општинох и населєньох.