Блокади претаргнути, на нєдзелю предлуженє розгварки

БЕОҐРАД – У Влади Републики Сербиї вовторoк, 21. новембра, премиєрка Ана Брнабич ше догварела з представнїками здруженьох польопривреднїкох, хтори од 13. новембра орґанизовали блокади драгох на териториї Войводини, же би претаргли блокаду.

Польопривреднїки после тей схадзки претаргли блокади драгох, як знак добрей дзеки, так же у наиходзацих дньох на драгох у Войводини нє будзе трактори и польопривредней механїзациї.

Премиєрка и польопривреднїки прешли през шицки отворени питаня и винєсли заєднїцки, конструктивни предкладаня за їх ришованє.

Косцанїк винєшених предлогох – тунше гориво за польопривреднїкох на каждей пумпи. На пумпох НИС-а зоз польопривредну карточку цена горива будзе зменшана за польопривреднїкох на 179 динари по литри, а тота сума ше зменшує ище за 50 динари по литри на мено врацаня акцизи. На шицких пумпох мож витвориц врацанє акцизи од 50 динари по литри.

Закон о надополнєньох хтори прилапени 26.октобра 2023. року дефинує зменшанє суми за одводньованє у 2023. року за 50 одсто и подполне утаргованє того надополнєня у 2024. року.

Порадзене и же глєдана субвенция по гектару од 35.000 будзе и достата, и то 18.000 динари як директни даваня, а за ище 17.000 динари будзе догварене на нєдзелю у Кисачу.

Порадзене ушоренє тарґовища терминского предаваня прейґ Беоґрадскей берзи.

На наиходзацей схадзки, хтора будзе на нєдзелю, 26. новембра у Кисачу, польопривреднїки предоча одвити на предлоги Влади Сербиї.