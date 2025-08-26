Блокади у Вербаше

ВЕРБАС – У центру городу, на Площи Николи Пашича всоботу, 23. авґуста отримани мирни сход на котрим ше позберали гражданє котри ше закладаю процив блокадох. А Збор гражданох Вербасу и далєй орґанизує блокади по городзе на вецей локацийох, и вельке число гражданох нєпреривно участвує на орґанизованих сходох.

И тей соботи вечара на блокадним корзу у центру городу на 20 годзин отримани сход и блокадна розгварка на котрей з тей нагоди госц бул професор др Илия Срданович, професор Медицинского факултету у Новим Садзе. Вон того вечара з присутнима гражданами бешедовал о актуалней дружтвено-политичней ситуациї. Сход провадзели державни застави, числени транспаренти з надписами „Ошлєбодзме Вербас”, „Вербас, гордосц, чесц, ту пада власц”, и други.

На отриманим блокадним корзу и тераз орґанизоване зберанє подписох потримовки за Радована Сератлича и Алексу Пейовича за предклад за Октоберску награду Општини Вербас за 2025. рок.

У центру городу, на Площи Николи Пашича, истого дня од 18:30 до 19:30 годзин отримани бул мирни сход на котрим ше позберали гражданє котри ше закладаю процив блокадох. Сход провадзели транспаренти з написами „Жадам мир”, „Жадам жиц”, „Жадам робиц”, як и державни застави и балони у фарбох державней застави.

Позберани гражданє за тот час у миру стали у центру городу, а скорей як ше почали зберац гражданє за блокадни корзо, присутни котри процив блокадох ше розишли.