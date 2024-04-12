Юстина Буила була бизовно добра жена. Жила у першей половки 20. сторочя и мала седмеро дзеци. Штирох хлопох и три дзивки. Похована є на городским теметове у Вербаше. Єдного дня на гроб Юстини пошла єй унука хтора бабу часто обиходзела и там нашла швижo прекопану жем и древени криж зоз хлопским меном и цудзим презвиском. На месце дзе була поряднє отримована трава и крижик з каменя зоз Юстиновима податками од пред трома днями „лєжи” други чловек. Унуки мало пищац у глави, у очох, чи и резац у бруху…? Алє цошка барз боляце и оштре, сцискаюце, маш чувствовац кед видзиш же ци предки… Прекрили? Прекопали? Затрепали?

Спрам терашнїх законох, гробне место после хованя „заплацене” на 10 роки, а потим ше спрам дїловнїка комуналних подприємствох плаци надполнєнє за одредзени период. За тоти надополнєня нє доставаце рахунок, алє треба же бисце сами водзели рахунка и плацели на час. Комуналне подприємство нє длужне обвисцовац вас о тим же вам надполонєнє „вишло”, або же мушице уплациц. Чи су длужни обвисциц вас кед одлуча гроб предац другому? Нє знам.

Юстиново потомки бизовно добри людзе, шорови. Голєм дас пейц, шейсц фамелиї заплацели би тото гробне место такой кед би знали. Кед би знали и кед би дахто могол подумац же дахто у тим подприємстве трима же, без обвисценя анї єдного потомка, без спозореня и гоч якей информациї, зошицким у шоре склонїц дзешка памятнїк?!, отвориц гроб умартей жени, прекопац го!?!? и од горе положиц другого умартого.

Блокирани сце?

Чи сце уж блокирани од виглєдованьох и висткох зоз медийох о єдней другей шмерци. О забойству дворочного дзецка. И ту аґония тирва днями, алє ище баржей на насловних бокох, у коментарох. Як кед би ше ознова забивали клїни до боляцей думки же дзецко дожило таку страшну шмерц.

Гроженя зоз шмерцу пришли и даскелїм новинаром. Од тих хтори отворено грожели прейґ ґрафитох були лєм дакус благши гевти хтори блокирали Филозофски факултет, його студентох, професорох, роботнїкох, забили його шлєбоду и озда по першираз Филозофски факултет у стред школского року бул штири днї замкнути. Блокирани.

И вельо єст приклади прецо у мено живота або шмерци нєшка можеце буц блокирани, ментално алє и процивправно, дзекуюци цудзим лєгким и барз шлєбодним становиску о вашим живоце и шмерци.

У тей жеми, живи чи мертви – блокирани ши.

Пробуйце одблокирац свойо думки, право на точну и информацию на час, и право на живот у хторим шмерц страшна, алє достоїнствена, и на улїчки и на факултету, за дзецко и за чукунбабу.

Юстини Буила, вичная памят.