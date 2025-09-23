РутенпресСпортТексти

Бод принєшени до Коцура

автор Д. Барна
АДОРЯН – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю, 21. септембра у Адоряну шесте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК Тиса и одбавел нєришено, та резултат бул 2:2.

Обидва ґоли за екипу Искри дал млади Алекса Дорокхази.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Оґнєн Салонтаи, Лазар Милованович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Ненад Петкович, Боривой Цветкович, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка ище вошли: Зоран Сердар, Димитриє Ґрубачич, Мариян Малацко и Лука Дорокхази, а на лавочки ище бул Саша Загорянски.

У шлїдуюцим 7. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 28. септембра у Коцуре процив екипи ОФК Младосц АПА зоз Апатину.

Стретнуце почнє на 15:30 годзин.

